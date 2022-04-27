الكويت ترفض تصريحات نائب دعا لنشر الحشد الشعبي لحماية الصيادين العراقيين

2022/04/27 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم

الأربعاء، رفضها واستيائها من تصريحات

النائب العراقي علاء الحيدري الذي دعا

لنشر قوات من الحشد الشعبي لحماية

الصيادين العراقيين في المياه

الإقليمية من "التجاوزات الك

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