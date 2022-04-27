بوتين: قوى خارجية دفعت أوكرانيا إلى المواجهة المباشرة مع روسيا

2022/04/27 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاربعاء، أن قوى خارجية دفعت أوكرانيا إلى المواجهة المباشرة مع روسيا.

وقال بوتين في مؤتمر تابعته (بغداد اليوم): "لو حاول طرف ثالث التدخل في الأحداث الأوكرانية عليه أن يعرف أن ضرباتنا ستكون صاعقة وسريعة".

وأكد أن "الغرب حول أوكرانيا الجارة إلى بلد عدو لروسيا"، موضحا أن "عمليتنا العسكرية كانت صحيحة وفي حينها".

وأكد أن "النظام البنكي والتجارة والاقتصاد ككل صمد وفوت على الغرب ما كان يعتقده ضربة لروسيا".

وأشار إلى أن "الغرب شن حربا اقتصادية ضد روسيا بذرائع مختلفة ولكنه فشل واستطعنا الرد على محاولة عزلنا".

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