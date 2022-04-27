اقتصادي يحذر من قانون الأمن الغذائي: باب من ابواب الفساد والسرقة! - عاجل

2022/04/27 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري، الاربعاء، من تشريع قانون الامن الغذائي، المقدم من قبل حكومة تصريف الاعمال الحالية.

وقال الشمري، لـ (بغداد اليوم)، ان "قانون الامن الغذائي باب من ابواب الفساد والسرقة، ولهذا انه من الافضل عدم إقرار هذا القانون ، وتوزيع المبالغ المخصصة له كرواتب او وضعها بصندوق يخصص للأجيال".

ودعا الى "التريث في تشريع هذا قوانين تكون بابا من ابواب الفساد والسرقة".

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