شاهد بالفيديو.. عباس : العراق اكد سيادته امام ايران !!

2022/04/27 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: G90HZ6_hnTs

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