20 قتيلا على الأقل بهجوم مسلح على مسلمين في أمهرة بإثيوبيا

2022/04/27 | 17:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مجلس الشؤون الإسلامية في أمهرة ،اليوم الأربعاء، إن أكثر من 20 شخصا قتلوا في هجوم استهدف مسلمين في مدينة غوندار بشمال إثيوبيا أثناء جنازة مسلم كبير السن.

ووصف المجلس هجوم الثلاثاء على مشيعين في مقبرة بأنه “مذبحة” ارتكبها “متطرفون مسيحيون” مسلحون بالبنادق والقنابل اليدوية.

المصدر: AFP

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