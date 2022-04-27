2022/04/27 | 17:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ajMUcSocyp4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد.. شيوخ ووجهاء العراق يدخلون على خط الأزمة السياسية لمعالجة الانسداد السياسي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد.. شيوخ ووجهاء العراق يدخلون على خط الأزمة السياسية لمعالجة الانسداد السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).