الإطار: سعي لزيادة رقعة الخلاف داخل البيت الشيعي وندعو للإسراع بتشكيل الحكومة

2022/04/27 | 17:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..دعا عضو الإطار التنسيقي محمود الحياني، الأربعاء، جميع الكتل السياسية لتشكيل حكومة توافقية مشتركة، مؤكداً أن، هناك من يحاول زيادة رقعة الخلاف داخل البيت الشيعي.وقال الحياني في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “مشروع حكومة الأغلبية أخر تشكيل الحكومة بشكل مباشر لأكثر من 6 أشهر وكان سبباً في تأخير الموازنة التي […]

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