يبحثونَ عن “صكِّ غفرانٍ” في العلم الأحمر - الحزب الشيوعي اليوناني

2022/04/27 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_اليوناني مع دنو يوم التاسع من أيارمايو تقوم الطبقة البرجوازية الروسية و مرة أخرى بإخراج الرايات الحمراء من "صندوقها البالي" من أجل استغلال مشاعر الشعب الروسي المعادية للفاشية والمؤيدة للسوفييت.



هذا و ستُرفع راية النصر الحمراء في المناطق التي احتلها الجيش الروسي في أوكرانيا، و راية وحدة الجيش الأحمر التي احتلت الرايخستاغ في أيارمايو 1945.



و أقدم الحزب الشيوعي للإتحاد الروسي بخطوة أبعد من ذلك، عبر إيداع ......





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