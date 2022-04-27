القوة الجوية يتمسك بخدمات المدرب حكيم شاكر

2022/04/27 | 17:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رفضت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، استقالة مدرب الفريق الاول الكابتن حكيم شاكر ، والتي اعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة القوة الجوية ومومباي الهندي ضمن دوري ابطال اسيا.وأوضحت ادارة النادي في بيان أنها “متمسكة بخدمات المدرب حكيم شاكر سيما أن الفريق تنتظره مباراة في غاية الاهمية امام الزوراء ضمن […]

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