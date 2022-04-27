2022/04/27 | 17:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأعرجي يهنئ مؤيد اللامي بتجديد انتخابه نقيبا للصحفيين العراقيين —————– زار مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، نقابة الصحفيين العراقيين، والتقى بالسيد مؤيد اللامي وأعضاء النقابة.وقدم الأعرجي التهنئة للسيد مؤيد اللامي، بمناسبة تجديد انتخابه نقيبا للصحفيين العراقيين، متمنيا له وللأسرة الصحفية المزيد من التقدم والعطاء.كما تجوّل الأعرجي في أروقة نقابة الصحفيين، […]

ظهرت المقالة الاعرجي من داخل النقابة: نشدد على أهمية حماية ودعم الصحفي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي من داخل النقابة: نشدد على أهمية حماية ودعم الصحفي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي من داخل النقابة: نشدد على أهمية حماية ودعم الصحفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).