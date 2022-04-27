بالفيديو.. فوضى في ملعب السليمانية بعد نهاية مباراة نوروز والكرخ

2022/04/27 | 18:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهد ملعب السليمانية، فوضى عارمة بعد نهاية مباراة نوروز والكرخ ضمن الدوري الممتاز.وتدخلت قوة الاسايش لتفريق الكادر التدريبي ولاعبي الكرخ بعد مشادة كلامية مع كادر فريق نوروز.لمشاهدة الفيديو اضغط على الرابط التالي: IMG_9047

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فوضى في ملعب السليمانية بعد نهاية مباراة نوروز والكرخ أولاً على ايرث نيوز.

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