صافرات الانذار تدوي في السفارة الأمريكية وسط بغداد

2022/04/27 | 18:03 - المصدر: السومرية نيوز

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دوت صافرات الانذار، اليوم الأربعاء، داخل السفارة الأمريكية وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أطلقت صافرات الإنذار".وبين المصدر، إن "هذه الخطوة جاءت كاجراء تجريبي".

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