أربيل تصدر عدة توجيهات لمواجهة الحمى النزفية

2022/04/27 | 18:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل- واع- ايفان ناصرأصدرت محافظة أربيل، اليوم الأربعاء، عدة توجيهات لمواجهة خطر مرض الحمى النزفية.وجاء في التوجيهات وفقاً لبيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ما يلي:1- يمنع ذبح المواشي خارج الساحات الرسمية.2- تقوم الجهات المختصة برش وتنظيف المواشي المحلية.3- توجيه أصحاب المواشي برش الحيوانات بالدواء.4- رش ساحات تجمع بيع المواشي العامة بالمعقمات والدواء.5- إلزام أصحاب المراكز التجارية للحيوانات والمواشي بتعقيم ورش الحيوانات بإشراف وزارة الصحة في الإقليم.6- منع إدخال المواشي ولحومها من خارج أربيل بدون فحص الصحة والبيطرة.

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