2022/04/27 | 18:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحثت وزارة الثقافة، اليوم الاربعاء، مع منظمة ليوان سبل التعاون الآثاري، لرفع قدرات العاملين في هذا المجال.وذكر بيان للوزارة تلتقه وكالة ايرث نيوز، ان وكيل وزارة الثقافة المدير العام لدائرة الدراسات والبحوث قاسم طاهر السوداني، التقى مع دستن العضو الإداري والمالي لمنظمة ليوان، فيما جرى بحث إمكانية التعاون بين الهيأة العامة للآثار […]

ظهرت المقالة الثقافة تبحث مع منظمة ليوان سبل التعاون الآثاري أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة تبحث مع منظمة ليوان سبل التعاون الآثاري) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة تبحث مع منظمة ليوان سبل التعاون الآثاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).