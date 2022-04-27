محمد الحلبوسي يقصف الخارجين عن القانون والعراق يرتقب مفاجأة الانفراجة

2022/04/27 | 18:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد هدوء طويل أثقل كاهل العملية السياسية في البلاد، قوبل العراق بالنتقاد دولي على تأخير تشكيل حكومته، الأمر الذي أيقن من بعده السياسيون أنه لا مفر من المفاوضات كحل جذري لإنهاء حالة الانسداد واستمرار حراك التقارب بين الأقطاب، تقارب يمهد لانفراجة سياسية مرتقبة تنهي حالة الانسداد الحالي.

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