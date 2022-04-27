رش الحيوانات بالدواء.. محافظة تصدر توجيهات لمواجهة الحمى النزفية

2022/04/27 | 18:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساحات تجمع بيع المواشي العامة بالمعقمات والدواء..

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