مصر.. الحبس عامين لمرتضى منصور بقضيتي سب وقذف رئيس الأهلي

2022/04/27 | 18:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت المحكمة بحبسه منصور، وهو محام شهير، عاما عن كل قضية، وتغريمه نحو 500 دولار عن كلا منها، ومثلها كتعويض.

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