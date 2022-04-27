2022/04/27 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت نقابة الأطباء ، اليوم الأربعاء، عن تقديرات جديدة سيتم العمل بها لقبول الطلبة في كليات الطب.

وقال نقيب الأطباء جاسم العزاوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "سيتم تغيير الآلية العشوائية في قبول الطلبة وفق القرار 92 التابع لوزارة التخطيط الذي سيتم من خلاله تحديد عدد المقبولين لكليات الطب بشكل اصولي".

وأضاف، ان "هذا القرار سعتمد في خطة قبول الطلبة على القدرة الاستيعابية للكليات نظراً لوجود مشكلة في عدم استيعاب الكليات لاعداد الطلبة بعد خطة القبول الانفجارية السابقة".

وتابع، ان "خطة القبول الجديدة ستأخذ بظر الاعتبار إمكانية تدريب الطلبة في المختبرات والمستشفيات وكذلك امكانية استيعابهم في المؤسسات الصحية في المستقبل".

واشار العزاوي، إلى "وجود إعادة نظر في الوقت الحالي بخطة القبول في كليات الطب كما صدر قرار بتريث الجامعات الأهلية وخصوصاً الطبية منها، وإعادة القبول الى سنة الأساس بحيث تتماشى مع امكانية الكليات وإمكانيات الوزارة لاستيعابهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة الأطباء تتحدث عن تقديرات جديدة بشأن القبول في كليات الطب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة الأطباء تتحدث عن تقديرات جديدة بشأن القبول في كليات الطب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).