نائب في برلمان كردستان تعترض على طباعة لوحات السيارات باللغة الانكليزية

2022/04/27 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

اعتبرت عضو برلمان كوردستان سرجنار أحمد، اليوم الاربعاء، أن طباعة لوحات السيارات باللغة الإنكليزية تتعارض مع الدستور العراقي الدائم.

وقالت احمد في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم) إن "هذا العمل مخالف للمادة الرابعة من الدستور الدائم، و للغات الرسمية المعتمدة في العراق واقليم كوردستان وهي اللغتان العربية والكوردية، ولكن لوحات السيارات الجديدة مكتوبة باللغة الانكليزية".

وأضافت أن "هذا الموضوع سيتم رفعه إلى رئاسة برلمان كوردستان لإتخاذ الإجراءات القانونية إزاءه"، مبينا أن "المادة الرابعة من الدستور العراقي تنص على: أولاً:- اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق".

وأوضح أن "مديرية مرور اربيل باقليم كوردستان قد باشرت، أول أمس الاثنين، بمنح لوحات السيارات وفق النظام الجديد بينما ستشرع مديرية مرور السليمانية غدا الخميس بهذا النظام".

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