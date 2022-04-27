تفاصيل لقاء الحلبوسي والرئيس الإيراني

2022/04/27 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادتنشر (بغداد اليوم)، الأربعاء، تفاصيل اللقاء بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له التقى، اليوم، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي".

وأضاف انه "جرى، خلال اللقاء، بحث تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، ومنها على المستويين التجاري والاقتصادي وبما يخدم مصلحة الشعبين الجارين ويسهم في تحقيق التنمية والاستقرار، والتأكيد على أهمية التعاون البرلماني؛ لتعزيز أواصر العلاقات بين البلدين".

وأشار الحلبوسي بحسب البيان، إلى "أهمية تعزيز التعاون على المستويين البرلماني والتنفيذي على مستوى العلاقة الثنائية"، مؤكدا "ضرورة العمل المشترك وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية لحل المشاكل في المنطقة، والسعي الجاد لتحقيق الأمن والاستقرار فيها".

وأضاف، ان، "بلدينا مرت عليهما سنوات صعبة، إذ تعرضت إيران لعقوبات اقتصادية، وتعرض العراق للإرهاب، والجميع تأثر بالأزمة العالمية والصحية المتمثلة بجائحة كورونا، فضلا عن خروقات متكررة لسيادة الدول، لذلك نتطلع إلى أن تكون الأيام المقبلة أفضل لشعبينا، وهذه هي مسؤوليتنا بالسعي معاً لترتيب أوضاع المنطقة بشكل كامل والارتقاء بعلاقاتنا".

من جانبه عبر رئيس الجمهورية الإيراني إبراهيم رئيسي، بحسب البيا عن "سعادته بالعلاقة الوثيقة بين مجلس الشورى الإيراني ومجلس النواب العراقي، آملاً أن تكون هذه الزيارة منعطفا للارتقاء بالعلاقات بين البلدين"، مشيراً إلى أن "البرلمان العراقي الجديد من شأنه أن يقوم بدور فاعل في سياق تعزيز التقارب والتعاون الاقتصادي والاجتماعي، وأن يكون مقراً لتعزيز التعاون البرلماني مع الدول الجارة".

واكد رئيسي ان "إيران لن تدخر أي جهد للتعاون بهذا الخصوص، لافتا الى "دعم بلاده للعراق واستقراره، آملاً أن يسود الوفاق والوئام بين القوى السياسية، واكتمال سير تشكيل الحكومة الجديدة في العراق بأسرع وقت ممكن، وحلّ مشاكل المواطنين".

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