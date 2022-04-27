2022/04/27 | 18:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 94j7GaCIjNA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل.. مؤتمر بناء السلام في نينوى خطوة لإنعاش الواقع الاقتصادي في أم الربيعين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أربيل.. مؤتمر بناء السلام في نينوى خطوة لإنعاش الواقع الاقتصادي في أم الربيعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).