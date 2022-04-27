صور.. معالجة ورفع 84 مخلفا حربيا بمنطقة دجلة بسامراء

2022/04/27 | 18:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة صلاح الدين، اليوم الاربعاء، معالجة ورفع 84 مخلفا حربيا بمنطقة دجلة بقضاء سامراء وذكر بيان للمديرية، تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “مفارزها قامت بمعالجة ورفع 84 مخلفا حربيا من مخلفات حربية من مخلفات الجيش العراقي السابق في منطقة دجلة بقضاء سامراء وايداعها في الغرفة الحصينة بغية إتلافها […]

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معالجة ورفع 84 مخلفا حربيا بمنطقة دجلة بسامراء أولاً على ايرث نيوز.

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