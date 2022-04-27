المفوضة السامية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق في عمليات القتل “المروعة” في السودان

2022/04/27 | 18:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ،اليوم الأربعاء، أعمال العنف التي أودت بعشرات الأشخاص خلال ثلاثة أيام في غرب دارفور، وطالبت بفتح تحقيقات “محايدة ومستقلة” في الهجمات “المروعة”.

وعبرت ميشيل باشليه عن “الصدمة” بعد ثلاثة أيام من أعمال العنف بين قبائل عربية وغير عربية خلفت 213 قتيلا على الأقل، بحسب حصيلة رسمية أعلنها حاكم الولاية.

المصدر: AFP

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