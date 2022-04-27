العراق يشيع بحيرة ساوة إلى مثواها الأخير

2022/04/27 | 18:22 - المصدر: قناة التغيير

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خسارة جديدة يفجع به العراقيون، بعد أن شيعت بحيرة ساوة النادرة إلى مثواها الأخير حيث الجفاف الذي قتل منظرها الخلاب وتنوعها الحيوي الفريد، خسارة تجسد سوء النشاط البشري في التعامل مع البيئة الثرية بالخيرات في بلاد الرافدين، والتغير المناخي والاعتداء على ثروة العراق المائية.

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