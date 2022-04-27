رسالة “الرصاصة” إلى منزل عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي تربك جهاز “الشاباك”

2022/04/27 | 18:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن جهاز الأمن العام “الشاباك” فتح تحقيقا في كيفية وصول رسالة بداخلها رصاصة إلى منزل عائلة رئيس الوزراء، نتفالي بينيت.وذكرت الإذاعة أن “الشاباك” سيتعاون مع الشرطة الإسرائيلية من أجل فحص ملابسات رسالة التهديد الموجهة لعائلة بينيت.وكتب نجل رئيس الوزراء، يوني بينيت، على حسابه بموقع “إنستغرام” إنه “أمر محزن أن […]

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