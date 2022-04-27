توخيل يكشف مصير مستقبله مع تشيلسي بعد تقارير حول رحيله

2022/04/27 | 18:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدرب تشيلسي الإنجليزي، الألماني توماس توخيل، بقاءه على رأس الكادر الفني للفريق الموسم المقبل، وذلك عبر تصريحات تحدث فيها عن التحضير للموسم المقبل

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