إدارة القوة الجوية ترفض استقالة شاكر وتشيد بمستوى الفريق

2022/04/27 | 18:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

رفضت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، اليوم الأربعاء، استقالة مدرب الفريق الأول الكابتن حكيم شاكر، والتي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة القوة الجوية ومومباي الهندي ضمن دوري أبطال آسيا.

وقالت ادارة النادي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "متمسكة بخدمات المدرب حكيم شاكر سيما وأن الفريق تنتظره مباراة في غاية الاهمية امام الزوراء ضمن بطولة كاس العراق، فضلا عن مباريات الدوري الممتاز، وهي تضع ثقتها الكبيرة بالمدرب الذي حقق نتائج طيبة منذ استلامه مهمة الصقور".

وأضافت، أن "مستوى الفريق بدأ يتصاعد وشكل الفريق تغير بعد مجيء المدرب حكيم شاكر، وهذا ما تمت مشاهدته وبشهادة الجميع خصوصا في مباريات دوري ابطال اسيا والتي كان فيها فريق القوة الجوية قريبا من التأهل لدور الستة عشر لولا سوء الطالع الذي رافق اللاعبين في مباراتهم الاخيرة امام مومباي الهندي والتي كان فيها الفوز كفيلا بنسبة كبيرة بالتواجد في الدور المقبل من البطولة الاسيوية".

وكان فريق القوة الجوية قد خسر يوم امس الثلاثاء امام مومباي الهندي بهدف دون رد ليودع دور المجموعات محتلا المركز الثالث برصيد سبع نقاط في مجموعته الثانية.

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