جهود دبلوماسية مكثفة للإفراج عن مهندس أسترالي معتقل في العراق

2022/04/27 | 18:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري جهود دبلوماسية رفيعة المستوى لتأمين إطلاق سراح مهندس استرالي معتقل في العراق منذ العام الماضي، وفقا لما أوردته خدمة البث العامة الإيرلندية.

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