تحذير من تزايد الجماعات المتطرفة في مدن كردستان

2022/04/27 | 18:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..حذر الكاتب والصحفي محمد فاتح، الأربعاء، من خطر انتشار الجماعات الإرهابية المتطرفة في إقليم كردستان بعد توسع نفوذها مؤخرا.وقال فاتح في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “الجماعات الدينية المتطرفة في اقليم كردستان من الوهابية والسلفية وغيرها بدأت بالظهور بعد ان حصل الاقليم على شبه الاستقلال عام 1991”.وأضاف أن “نشاط تلك الجماعات تزايد شيئا […]

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