بوتين: الاقتصاد الروسي لم ينهار تحت تأثير العقوبات التي اعتبرها الغرب ساحقة

2022/04/27 | 18:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الاقتصاد الروسي "ثبت ولم ينهار" تحت تأثير العقوبات التي اعتبرها الغرب "ساحقة".

وذكر الرئيس الروسي، في اجتماع مع أعضاء مجلس النواب في مدينة سان بطرسبورغ اليوم، أن "خطط معارضي روسيا لخنق البلاد بالعقوبات باءت بالفشل".

وأضاف بوتين: "الخصوم كانوا يشنون حربا اقتصادية ضد روسيا منذ فترة طويلة.



مستخدمين كل أنواع الذرائع، وأحيانا دون أي ذرائع، فرضوا المزيد والمزيد من العقوبات الجديدة".

وأشار إلى أن الاقتصاد الروسي صمد ولم ينهار تحت تأثير العقوبات التي اعتبرها الغرب مدمرة، وقال الرئيس الروسي: "فشلت خطط اليوم لخنق الاقتصاد".

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