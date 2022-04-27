كربلاء.. ممثل المرجع السيستاني يتفقد احوال المرضى المصابين بالسرطان (فيديو)

2022/04/27 | 19:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد ممثل المرجعية الدينية العليا

الشيخ عبد المهدي الكربلائي، اليوم

الاربعاء، المرضى المصابين بالسرطان،

الراقدين في مؤسسة وارث الدولية لعلاج

الاورام بمحافظة كربلاء المقدسة.

وتفتتح العتبة الحسينية الم

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