تدفق سيول جارفة صوب وادي ترلساق على الحدود العراقية - الإيرانية

2022/04/27 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

شهدت الحدود العراقية الإيرانية، اليوم الأربعاء، تدفق سيول جارفة في ناحية قزانية.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان، الحدود العراقية الإيرانية شهدت تدفق سيول جارفة صوب وادي ترلساق قرب ناحية قزانية ٩٠كم شرق بعقوبة".

وأضاف ان، تلك السيول بسبب الامطار الغزيرة في الساعات ٢٤ الماضية.

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