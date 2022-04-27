مصدر طبي يكشف عن اصابات جديدة بالحمى النزفية في ذي قار

2022/04/27 | 19:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر طبي في ذي قار، اليوم الاربعاء، عن اصابات جديدة بالحمى النزفية بالمحافظة.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز ، ان “الفحوصات الطبية اثبتت اصابة 3 اشخاص جدد بمرض الحمى النزفية”، مشيرا الى ان “المصابين يعملون رعاة للمواشي، وبينهم امرأة” واضاف المصدر ان “العدد الكلي للإصابات 14 اصابة، توفي منهم 3 مصابين”.

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