القرود واللودو - محمد مهاجر

2022/04/27 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_مهاجر -صعد الرجل الرجل الافريقى الى البص وجال ببصره يمنة ويسرى باحثا عن مقعد خال.



وفى الوقت الذى هم فيه بالتحرك نحو المقعد مد احد القرود يده من خلال السياج المخصص للحيوانات.



ولم يستطع الرجل الفكاك من القرد المتشبث والذى احكم قبضته عليه وساعدته قرود اخرى.



وقد فهم الرجل ان سر الالحاح هو حاجة القرود الى زميل يلعب معهم اللودو.



وعند انضمامه أصبحت اللعبة أكثر تنافسية واشد اثارة لانها شملت استبدال اللاعب ......





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