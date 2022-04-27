ما بعد الحداثة (خريطة مبسطة ) 2-3 - محمد دوير

2022/04/27 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_دوير عرضنا في المقالة السابقة لعدة موضوعات أهمها الحداثة وعناصرها ومقولاتها، وتوصلنا الي دور العقل كمحور لمفهوم الحداثة.تناولنا أيضا المفاهيم ذات الصلة مثل الدين واللغة والفردانيةثم تناولنا أهم محطات تطورات الاقتصاد كأحد أهم الموجهات للفعل البشريوتوقفنا علي أعتاب التغيير الذي حدث في العالم في منتصف القرن العشرين..وفي هذا المقال نكمل المسيرة..



نحو محطة الوصول..



محطة ما بعد الحداثة.

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