التجارة: من الصعب جداً السيطرة على أسعار السوق المحلية

2022/04/27 | 19:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، صعوبة السيطرة على أسعار الأسواق المحلية.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الاجهزة الامنية والرقابية في وزارة التجارة نجحت في وضع اليد على 40 تاجرا عمل على استغلال الازمة ورفع الاسعار".

وحول أسعار الزيت علق حنون، أن "اسعار الزيت مختصة بالبورصة العالمية وازمة الصراع الروسي - الاوكراني لكن الاجراءات التي اتبعتها وزارة التجارة من خلال شركة مستثمرة في قطاع السلة الغذائية ساعدت بتوفير هذه المادة لشريحة كبيرة من المواطنين عبر البطاقة التموينية".

وأضاف، أنه "من الصعب جدا السيطرة على اسعار السوق المحلية"، مبينا أن "السوق العراقية سوق مفتوحة والتوجهات الحكومية والقوانين هو فتح الاسواق وعدم التدخل".

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