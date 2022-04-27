2022/04/27 | 19:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتمدت إفريقيا الوسطى (البيتكوين) كعملة رسمية إلى جانب الفرنك الإفريقي، وشرّعت استخدام العملات المُشفرة.وذكر موقع “وايون” الهندي، اليوم الأربعاء، أن أفريقيا الوسطى تعد أول دولة في إفريقيا تقدم على تلك الخطوة.وأقر نواب البرلمان قانونًا ينظم العملة المشفرة في البلاد، وصادق عليه الرئيس فوستان اركانج تواديرا.وفي شهر سبتمبر الماضي اعتمدت السلفادور […]

ظهرت المقالة إفريقيا الوسطى تعتمد البيتكوين كعملة رسمية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إفريقيا الوسطى تعتمد البيتكوين كعملة رسمية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إفريقيا الوسطى تعتمد البيتكوين كعملة رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).