2022/04/27 | 19:30 - المصدر: وان نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بحيرة حمرين | الجفاف يضرب اكبر خزانات ديالى والخبراء يقولون: كارثة بكل المقاييس) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بحيرة حمرين | الجفاف يضرب اكبر خزانات ديالى والخبراء يقولون: كارثة بكل المقاييس) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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