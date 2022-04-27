مصر.. مصافحة السيسي وصباحي تثير تفاعلا وسط أنباء عن الإفراج عن خالد مؤنس

2022/04/27 | 19:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت المصافحة ولاحديث الذي دار بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية المصرية، حمدين صباحي، في إفطار "الأسرة المصرية" تفاعلا واسعا، الثلاثاء، في حين أُعلن الأربعاء عن الإفراج عن مدير حملة صباحي الانتخابية، خا

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