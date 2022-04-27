إحصائية رسمية بعدد المتجاوزين على أراضي الدولة في كركوك

2022/04/27 | 19:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك - واع - مهدي الربحاوي أحصت قائممقامية قضاء كركوك، اليوم الأربعاء، عدد المتجاوزين على أراضي الدولة في المحافظة، فيما كشفت عن اجراءات جديدة للحد من التجاوزات.وقال قائممقام المحافظة فلاح خليل جلال لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عدد المتجاوزين على أراضي الدولة في محافظة كركوك يبلغ 65 ألف متجاوز"، مبيناً أن "كركوك تحتل المرتبة الثالثة بعدد المتجاوزين على اراضي الدولة بعد محافظتي بابل والبصرة بحسب إحصائيات رسمية ".وأضاف أن "المحافظة تعمل على إنشاء دور سكنية واطئة الكلفة ومجمعات استثمارية للشرائح المستحقة"، مشيراً إلى أن "لجنة التجاوزات عملت على إزالة المجمعات التجارية والصناعية من المتجاوزين على أراضي الدولة".

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