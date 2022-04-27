شاهد اللحظات الأولى لإطلاق سراح الأمريكي تريفور ريد المحتجز في روسيا

2022/04/27 | 19:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل إعلام روسية رسمية مقطع فيديو لما قالت إنه الأمريكي تريفور ريد، المحتجز في روسيا منذ عام 2019، وقد تم إطلاق سراحه وهو في مطار بالقرب من العاصمة الروسية، موسكو.

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