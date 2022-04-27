احباط محاولة تهريب 3 حاويات مخالفة في ام قصر الشمالي

2022/04/27 | 19:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، ان كمرك ام قصر الشمالي في محافظة البصرة احبط محاولة تهريب 3 حاويات مخالفة.وذكر بيان للهيئة وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه ” تنفيذاً للتوجيهات و المتابعة المستمرة من قبل مدير عام الهيئة العامة للكمارك الحقوقي الأستاذ شاكر محمود الزبيدي ، اعلن كمرك ام قصر الشمالي اليوم […]

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