إحصاء يكشف المشاركة الكبيرة للمسلمين الأميركيين في انتخابات 2020

2022/04/27 | 19:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدلى نحو 71 بالمائة من الناخبين المسلمين المسجلين في الولايات المتحدة بأصواتهم خلال الانتخابات التي جرت في عام 2020 بحسب تحليل جديد.

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