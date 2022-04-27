ما علاقة زيارة الحلبوسي إلى إيران بتشكيل الحكومة العراقية ؟

2022/04/27 | 19:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشف أئتلاف دولة القانون فاضل موات، اليوم الأربعاء، ان زيارة وفد برلماني برئاسة رئيس مجلس النواب الى إيران لا علاقة بأزمة تشكيل الحكومة.

وقال موات في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوفد الذي يرأسه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي زار إيران اليوم يأتي ذلك ضمن برنامج التواصل مع الجارة إيران".

وأوضح أن "لا علاقة لزيارة الوفد بأزمة تشكيل الحكومة فإن الجمهورية الإسلامية في إيران تتعامل مع العراق وفق القنوات الرسمية ولا دخل لها بشكل مباشر بتشكيل الحكومة وإنما تعمل دائما على نصح القوى السياسية لتقوية العملية السياسية دون تدخل بشكلٍ مباشر".

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