2022/04/27 | 19:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر مسلحين مجهولين ، كانوا يستقلون دراجة نارية ، اطلقوا النار على شخص في منطقة القادسية بالعمارة ، ما ادى الى مقتله في الحال ، ولاذوا بالفرار

ظهرت المقالة مسلحون يقتلون شخصا في مدينة العمارة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يقتلون شخصا في مدينة العمارة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون يقتلون شخصا في مدينة العمارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).