اليونان توجه رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى تركيا

2022/04/27 | 19:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… استدعت وزارة الخارجية اليونانية السفير التركي لدى أثينا وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة، على خلفية تحليق الطائرات المقاتلة التركية فوق الجزر اليونانية.وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنه “بتوجيه من وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أعرب الأمين العام للخارجية ثيمستوكليس ديميريس للتو عن احتجاج شديد للسفير التركي لدى أثينا على تحليق طائرات […]

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