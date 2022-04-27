2022/04/27 | 20:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -t7R4nF7CIk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي من ايران يقطع الطريق على عصابات السلاح | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي من ايران يقطع الطريق على عصابات السلاح | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).