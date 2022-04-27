سياسي مستقل يطرح “حلين” لانهاء الازمة السياسية الحالية

2022/04/27 | 20:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رأى السياسي المستقل، ذو الفقار حسين، اليوم الاربعاء، ان الازمة السياسية الحالية معقدة، وامام الساسيين حلين فقط، للخروج منها وهي اما العودة الى التوافق السياسي، او البدء بعملية انتخابية جديدة خلال فتره لا تتجاوز ستة اشهر، موضحا انه يجب على صانع القرار السياسي ان يكون على قدر المسؤولية.وقال حسين في تصريح خص […]

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