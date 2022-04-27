القبض على 6 متهمين بالسرقة في ميسان

2022/04/27 | 20:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / تمكنت مفارز شرطة ميسان، اليوم الإربعاء، من القبض على 6 متهمين بالسرقة.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته إيرث نيوز، أن “مفارز مديرية شرطة محافظة ميسان ممارسات أمنية، أسفرت القبض على (6) متهمين بالسرقة خلال (24) ساعة الماضية، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية معهم”.وتعلن الاستخبارات والأجهزة الأمنية المختصة بتعقب المطلوبين، بين […]

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