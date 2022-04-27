بلومبيرغ: 4 مشترين للغاز الروسي دفعوا بالروبل

2022/04/27 | 20:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة بلومبيرغ للأنباء، الأربعاء، أن أربعة مشترين أوروبيين للغاز الروسي، دفعوا مستحقاتهم لشركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" بالروبل، كما فرضه الرئيس فلاديمير بوتين.

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